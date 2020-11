Cavese, Modica ai saluti. Ma Campilongo frena: "Con l'attuale Presidente non tornerò mai"

Ore calde per la panchina della Cavese, dove Giacomo Modica sembra ormai prossimo all'addio: come infatti annunciato ieri, il tecnico sta infatti valutando le dimissioni.

Ecco quindi che la piazza si è già infiammata per la sua sostituzione, inneggiando a gran voce per il ritorno di Salvatore Campilongo. Che però, attraverso i propri canali social, ha frenato subito gli entusiasmi: "Ringrazio i tanti tifosi della Cavese che, da quando sono andato via da Cava e anche oggi, chiedono di un mio ritorno. Come ho detto anche ad altri giornalisti, in biancoblu con l'attuale Presidente non tornerò MAI".