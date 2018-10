Cavese, Modica: "Bello trasportare in gara ciò che proviamo in settimana"

© foto di Giuseppe Scialla

Giacomo Modica, tecnico della Cavese, non nasconde la sua gioia per aver fermato la capolista Trapani battendola per 1-0 davanti ai propri tifosi. “Trasportare in partita ciò che si fa in allenamento è la soddisfazione più grande: tutti mettono in campo cuore e determinazione in settimana e il che mi lascia estasiato - ha commentato il tecnico in sala stampa, collegandosi subito dopo alla vittoria appena conquistata -. Abbiamo provato e riprovato, fino a quando non ci siamo riusciti e i i miei giocatori hanno fatto una grande partita. Il Trapani ha tirato poco in porta poco nel primo tempo e la squadra ha capito che il toro non era così pericoloso in quel momento da darci tre gol… Questo significa che siamo sulla strada buona e l’autostima è importante”.