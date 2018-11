Cavese, Modica: "Dovevamo essere più feroci dopo il pari"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dispiaciuto per la sconfitta per 3 a 1 subita al “De Simone” contro il Siracusa il mister della Cavese Giacomo Modica che ha commentato così la gara in sala stampa:

“Bisogna prendere atto di questa sconfitta, abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità anche se eravamo riusciti a raddrizzarla dopo l'1 a 0. Non mi è piaciuta questa leggerezza nel condurre la gara, avremmo dovuto essere più feroci e cinici dopo il pareggio e credo che alla fine la sconfitta sia meritata. Al di là di questo non so cosa dobbiamo fare per avere un rigore, visto che è già la terza volta che ci viene negato. Questo arbitro già l'anno scorso a Troina ci fece un bel regalo, forse non gli siamo molto simpatici. Impossibile che su tre rigori no se ne veda uno. Gli errori comunque fanno parte del gioco, li commettiamo anche noi e ne prendiamo atto. Spiace aver perso questa partita importante e spiace per i tifosi ai quali chiedo scusa visto che hanno affrontato un viaggio interminabile con il brutto tempo”, riporta TuttoC.com.