Cavese, Modica: “Rispetto per il Catania, puntiamo sui nostri valori”

Alla vigilia del match casalingo contro il Catania, in programma domani alle 15 allo stadio “Simonetta Lamberti”, ha parlato Giacomo Modica in conferenza. Il tecnico dei campani ha presentato la sfida contro i rossazzurri, consapevole che si gioca tanto per l’obiettivo playoff. Ecco le sue parole:

“Mancano le ultime due gare, stiamo sognando in grande. Andare ai playoff sarebbe storico, è chiaro che da questa partita passa una bella fetta di possibilità di entrare in una zona, che all’inizio era un’utopia. Abbiamo studiato la partita con grande rispetto, perchè tecnicamente sono nettamente più forti di noi. Non dobbiamo cadere nella trappola di volerci misurare a livello tecnico. Dobbiamo puntare su quei valori che hanno fatto la differenza, come l’intensità, il ritmo, la voglia e lo spirito di gruppo, con la consapevolezza che mancano ormai due partite e dobbiamo lavorare ancora di più e meglio rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Dobbiamo cercare di essere bravi a non sottovalutare la qualità che hanno loro, cercando di fare il nostro nel miglior modo possibile. La squadra sta bene mentalmente e ha voglia di entrare nella storia. Novellino? Da un tecnico come lui c’è solo da imparare, la sua carriera è stata fantastica”.