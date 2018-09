Cavese, Modica: "Risultato sostanzialmente giusto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

La Cavese coglie il pareggio per 0-0 al "Manlio Scopigno" contro il Rieti, nella gara valida per la 4^ giornata. Nel dopo gara, per i campani, si è presentato in sala stampa il tecnico Giacomo Modica che ha analizzato il confronto attraverso i canali ufficiali del club: "Siamo stati poco bravi nella circolazione della palla, abbiamo avuto troppa frenesia nel cercare di fare gol quando dovevamo farla circolare. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, nell'economia della gara ci sono state cose buone e altre meno. C'era un rigore a nostro favore e su questo non ci sono dubbi e anche il campo di Rieti non era in condizioni accettabili. In alcuni momenti del confronto ci sono state cattive letture, in alcuni momenti il nostro centrocampo ha fatto buon filtro e ha fatto buone cose nella metà campo avversaria. Ci è mancato il gol, potevamo farlo ma anche loro potevano farlo quindi uno 0-0 che non mi piace e ce lo portiamo a casa".

Sul futuro della sua squadra questo è il suo parere: "Sono contento del gruppo che ho a disposizione, siamo andando secondo i programmi sotto ogni aspetto. Ci sono dei giocatori dai quali mi aspetto dei miglioramenti mentre altri che pensavo fossero seconde scelte mi stanno sorprendendo. Sono soddisfatto del gruppo che ho a disposizione".