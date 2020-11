Cavese, non solo Brevi per il post Modica. Il club campano valuta anche Maiuri

Non solo Oscar Brevi, come ieri avevamo annunciato.

Potrebbero essere anche altri i profili che la Cavese sta vagliando per il post Giacomo Modica. Come infatti riferisce tuttoc.com, il club, che affiderà temporaneamente la panchina al tecnico in seconda Michele Facciolo, sta valutando anche Enzo Maiuri.