Cavese, Pavone: "Scelto Modica per un calcio più aggressivo. Squadra in costruzione"

Giuseppe Pavone, direttore generale della Cavese, ha fatto il punto sul mercato e sull'inizio di stagione ai microfoni del sito ufficiale: "Giocare senza pubblico è deleterio per squadre e club. Per quanto riguarda la stagione ora è facile far proclami. Sarà un torneo molto difficile, ci sono società con una storia importante. Nella nostra umiltà, ci stiamo attrezzando per non sfigurare e per essere all'altezza di questo campionato. Siamo ancora in fase di costruzione. Staremo attenti a quello che di dirà il campo e da qui al 5 ottobre valuteremo positività e negatività. Mister Modica? Aveva lasciato un lavoro interrotto, lo abbiamo scelto perché volevamo un calcio diverso, più aggressivo. Il primo anno di Modica era stato soddisfacente fino a un certo punto, abbiamo voluto riprendere il discorso in maniera meno pressante e dargli il tempo di mettere il pratica le sue idee calcistiche"