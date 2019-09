Cavese, Santoriello sbotta: "Situazione inaccettabile. Tutti sotto esame"

Il presidente della Cavese Massimiliano Santoriello è intervenuto ieri sera a Ottochannel nel corso della trasmissione "Focus serie C", esternando la propria delusione per un avvio di stagione deludente, che potrebbe comportare decisioni drastiche se domenica prossima non ci sarà una evidente inversione di tendenza: "Non c'è gioco, è stata una brutta partita. Non posso più accettare situazioni del genere. Mi sono mortificato perché vedo un gruppo senza voglia, personalmente soffro il malcontento della piazza e sono tutti in discussione perché si rischia di complicare immediatamente le situazione. Giocare le gare in casa a Castellammare? Non voglio concedere nessun tipo di alibi a nessuno, sono professionisti e in campo devono dare il massimo per onorare la maglia". Scricchiola dunque la panchina di Francesco Moriero, ma anche altre figure dirigenziali potrebbero essere messe in discussione.