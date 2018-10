Cavese, vittoria in rimonta contro un modesto Matera. Top & Flop della gara

Rosafio della Cavese

La Cavese non sbaglia e si riscatta. Al ‘Simonetta Lamberti’, gli aquilotti si impongono per 3-1 contro il Matera. Decidono le reti di Agate, Rosafio e Sciamanna. Matera in vantaggio nel primo tempo con Ricci che si libera in area e fulmina Vono con un tiro da distanza ravvicinata. Il pareggio della Cavese arriva grazie a una bella discesa di Rosafio che mette al centro per Agate che segna con un tapin. Nella ripresa Cavese avanti al minuto 75 con un colpo di testa di Rosafio su assist di Bettini. Il Matera va vicino al pareggio con Corado, fermato da Vono con l'aiuto della traversa. Nel recupero Sciamanna chiude i giochi segnando la terza rete per i padroni di casa. Vittoria importante della Cavese, che sale a quota 8 punti in classifica. I materani restano a 3 punti. Alle porte c'è la Casertana. Mister Imbimbo non rischia l'esonero, almeno fino a sabato.

Tabellino della gara

CAVESE (4-3-3): Vono 6, Lia 6 (dal 13’ st Nunziante 6), Inzoudine 5 (dal 36’ pt Manetta 5), Bruno 6, Licata 6, Tumbarello 6 (dal 27’ st Mincione sv), Migliorini 6 (dal 27’ st Favasuli 6), Agate 6,5 (dal 25’ st Bettini 6), Rosafio 6,5, Sciamanna 6,5, Fella 5,5. A disposizione: De Brasi, Silvestri, Buda, Landri, De Rosa, Heatley, Zimmer, Fazio. Allenatore: Modica 6

MATERA (3-5-2): Farroni 5, Corso 5 (dal 37’ st Bangu sv 4), Stendardo 6, Risaliti 4,5, Triarico 6 (dal 37’ st Dammacco sv), Ricci 6, Galdean 5, Genovese 5 (dal 13’ st Garufi 5), Sepe 4, Orlando 6, Scaringella 5 (dal 13’ st Corado 6). A disposizione: Guarnone, Arpino, Auriletto, Sgambati, El Hilali, Lorefice, Milizia, Casiello. Allenatore: Imbimbo 5

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como 4,5

RETI: al 19’ pt Ricci (M), al 38’ pt Agate (C), al 29’ st Rosafio (C), al 46’ st Sciamanna (C).

Note. Espulsi: Marinacci e Novellino (collaboratori Matera) per proteste. Ammoniti: Lia, Rosafio, De Brasi, Manetta, Nunziante (C) e Stendardo, Risaliti, Corso, Orlando (M). Angoli: 5-3 per il Matera. Recupero: 2’ primo tempo e 5’ secondo tempo.

Top e flop della gara

Top

Jacopo Sciamanna (Cavese) - Realizza il gol del definitivo 3 -1 coronando una buona prestazione. Terza rete stagionale per lui.

Luca Orlando (Matera) – Non riesce a trovare la via del gol ma si sacrifica per il bene della squadra compiendo tanto lavoro sporco.

Flop

Antonio Sepe (Matera) – L’italo-uruguagio ha sulla coscienza il primo e secondo gol dei blufoncè. Troppo disattento.

Ivan Inzoudine (Cavese) – Dura poco più di mezz’ora la gara del terzino francese metelliano apparso stanco e poco reattivo.