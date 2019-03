© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

“I nuovi acquirenti? Ci siamo visti e l'incontro è stato fruttuoso, ma niente firma per ora. Quella è fissata per lunedì alle 18 con un contratto preliminare di vendita irrevocabile che dovrebbe avere un termine ultimo di tre-quattro giorni”, così il consulente dimissionario di Aldo Castelli, Enrico Ceniccola, ha parlato a Gazzettalucchese.it delle novità sul fronte della cessione della Lucchese e di conseguenza del suo salvataggio. “I nuovi proprietari usciranno loro allo scoperto proprio interfacciandosi con le istituzioni, le posso dire che l'acquisto è in capo a una società italiana e non a una persona singola. - spiega ancora Ceniccola - Gli stipendi da pagare entro lunedì? Non so cosa dire, le posso aggiungere che questi soggetti vogliono interloquire con le istituzioni calcistiche e cittadine: il nodo e' la sentenza sulla fideiussione"