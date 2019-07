Nicola Grieco, patron dell'Audace Cerignola, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, edizione Puglia, ha dichiarato: "Siamo in Serie C senza se e senza ma. Alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Sapevamo che era un ricorso difficile, ma la fiducia non è mai venuta meno. Sono stati 13 giorni di passione, siamo arrivati stanchissimi a livello mentale ma alla fine giustizia è stata fatta. Il Cerignola la C l’ha meritata tutta, abbiamo disputato un campionato di vertice e vinto i playoff. Ora non vedo l’ora di iniziare questo campionato che per Cerignola significa come giocare la Champions. Sono emozionatissimo, non ho ancora chiuso occhio, ma dovete capire che per la nostra famiglia che da cinque anni sta investendo soldi e tempo è davvero un momento straordinario".