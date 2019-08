Cerignola non ripescato. Oggi la discussione dei ricorsi al CONI

© foto di Antonio Vitiello

Giornata importante per l'Audace Cerignola, club non ripescato in Serie C nei giorni scorsi per alcune problematiche legate agli impianti. È stata fissata per oggi, infatti, la discussione dei due ricorsi presentati dalla società presso il Collegio di garanzia del CONI. Il Cerignola chiede l'annullamento dei provvedimenti federali e l'inserimento nel campionato di Serie C con la riformulazione dei calendari.