Come esce l'Alessandria da questa sessione di mercato invernale? La risposta l'ha data il ds grigio Massimo Cerri ai colleghi di Tuttosport: "E' una Alessandria più forte e più completa, che recuperando anche gli infortunati può costruirsi un ruolo diverso. Non dico dove possiamo arrivare. E' un gruppo che deve ancora completare la crescita tecnica e di testa: più convinta della propria forza, andando oltre la paura di non riuscire a gestire il risultato. Perché dopo 4 gare in cui l'avversario ci raggiunge, anche mercoledì in Coppa, il timore c'è. E, invece, va eliminato".