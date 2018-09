Certi amori non finiscono. Galliani (con Berlusconi) vuole il Monza

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Questa frase tratta dalla canzone “Amici mai” di Antonello Venditti è stata citata in più di un'occasione da Adriano Galliani nelle vesti di amministratore delegato del Milan nell'arco dei suoi 31 anni in rossonero. E ora, sorprendentemente, potrebbe ben adattarsi all'ultima, clamorosa, voce di mercato. Galliani è infatti in procinto di tornare nella sua Monza per rilanciare quel Monza di cui è stato vicepresidente dal 1984 al 1986, prima di trasferirsi a Milano. Assieme a Galliani ci sarebbe l'uomo a cui ha legato i suoi destini per oltre un trentennio, ovvero Silvio Berlusconi pronto a tornare alla guida di un club calcistico fosse anche di Serie C come appunto quello brianzolo.

A rendere ancor più singolare la questione c'è che a cedere il club nelle mani dell'affiatato duo sarebbe Nicola Colombo, figlio di un ex presidente del Milan (Felice Colombo alla guida dei rossoneri dal 1977 al 1980), che nel 2015 aveva salvato il Monza dal fallimento. Ai microfoni di Sportmediaset l'attuale numero biancorosso ha parlato “di un sondaggio esplorativo, per il momento si è trattato di un contatto telefonico. Staremo a vedere gli sviluppi”. Mentre da parte di fonti vicine a Berlusconi si parla di “un'idea senza nulla di definito e della voglia di fare qualcosa per il territorio in cui vive”.

In fondo che Galliani abbia sempre sognato di chiudere il cerchio tornando nella sua Monza non è un segreto e forse adesso i tempi, ora che il grande amore Milan sembra essere in finito in mani solide, sono maturi per far sì che il sogno si realizzi. A Monza iniziano già a sognare un ritorno in quella Serie B che manca da inizio millennio (ultima stagione nel 2000/01) e chissà magari anche qualcosa in più.