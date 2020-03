Cesena, Agliardi: "Se il torneo finisse a luglio, per la questione contratti ci sarà buon senso"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, il portiere del Cesena Federico Agliardi ha fatto il punto della situazione: "Quella che stiamo vivendo è una situazione davvero complessa. Prego ogni giorno affinché si possa tornare in fretta alla normalità. Stare lontano dai campi di gioco e dai propri compagni non è affatto una bella sensazione, ma ancora peggio è sapere che tante persone oggi convivono con la sofferenza. A Brescia (sua città natale, ndr) la situazione è al limite e non mi fa stare tranquillo l’idea di dover seguire tutto a distanza. A Cesena il clima è diverso: la città ha risposto bene, mi pare che ci siano ordine e disciplina, anche se le mele marce ci sono anche qui".

Si passa poi a un commento legato alla gestione della vicenda: "Va fatto un plauso al presidente Ghirelli per come sta gestendo la situazione, cioè con polso e intelligenza. Temo però che la crisi economica finirà per presentare un conto salato alla categoria: molti presidenti e società vedranno crollare le entrate e ripartire dopo l’estate non sarà semplice. Come membro AIC dico che bisognerà ripartire solo quando le condizioni lo consentiranno. L’auspicio è che entro la fine di aprile si possa riprendere a giocare e farlo con gli spalti aperti, ma è presto per dirlo oggi. Quel che è certo è che torneremo a giocare in un periodo caldo e l’aspetto fisico a quel punto prevarrà su quello mentale. La questione contratti? Anche il mio scade il 30 giugno, ma se si dovesse sforare a luglio penso che prevarrà il buonsenso e una soluzione verrà trovata".