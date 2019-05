Cesena, Angelini amaro: "La Serie C? Posso allenare anche in A"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L’ormai ex tecnico del Cesena Giuseppe Angelini si prende un lungo e caloroso applauso dall’intera squadra al termine di quella che potrebbe essere la sua ultima conferenza stampa in bianconero. Una conferenza stampa in cui Angelini spiega i motivi del divorzio e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Con la società c’erano divergenze tecniche sulla costruzione della squadra, io avrei voluto confermare la maggior parte della rosa e fare solo qualche innesto, ma credo che la società abbia idee diverse. Peccato perché in questa piazza non si può ambire solo a salvarsi in C. - continua Angelini come riporta Tuttocesena.it - La comunicazione mi è stata data da Martini e Lelli perché Pelliccioni era troppo impegnato. Non sono sorpreso perché sono da tanto tempo in questo mondo e so come vanno certe cose. Io pronto per la C? Posso fare anche la Serie A, ho il patentino”.