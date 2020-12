Cesena, Ardizzone: "Fondamentale fare risultato per capire chi siamo, testa al Mantova"

vedi letture

Il centrocampista del Cesena, Francesco Ardizzone ha elogiato il grande spirito della squadra dopo la vittoria conquistata in casa del Legnago in pieno recupero: "Era fondamentale fare risultato per capire chi siamo. Purtroppo ho colpito una traversa che poteva sbloccare prima la partita, ma l'importante è il risultato finale. Sono contento anche per il gol di Capanni, che è entrato benissimo: questa è una squadra dove siamo tutti titolari, stiamo dando un grande contributo sotto ogni punto di vista e oggi abbiamo dimostrato di essere diventati anche una squadra molto compatta. Ora testa al Mantova perché sarà un’altra partita complicata. Il nostro è il girone più difficile e anche la prossima settimana dovremo essere bravi a portare a casa dei punti".