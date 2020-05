Cesena, Ardizzone: "I play off erano alla portata. Voglio vincere il campionato qui"

Il centrocampista del Cesena Francesco Ardizzone ha parlato nel corso del programma Il Salotto dei Burdèl di come sta vivendo questi due mesi di quarantena lontano dal campo: “Per allenarmi mi sono dovuto arrangiare con sedie e bottiglie, ma senza pallone stavo per impazzire tant’è che ho ordinata una di spugna. - continua Ardizzone come riporta il sito bianconero – A gennaio il Cesena per me rappresentava un’occasione di rilancio dopo quattro mesi in cui avevo giocato poco. La squadra stava vivendo un periodo positivo con i play off alla portata e anche io stavo trovando la condizione, ma poi è arrivato lo stop. Obiettivi? Mi piacerebbe vincere un campionato in bianconero. Cesena non c’entra nulla con la serie C e da avversario invidiavo chi giocava qui perché in questa piazza ti senti davvero calciatore”.