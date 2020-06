Cesena, c'è anche Grammatica per il ruolo di ds. Esperienza e fiuto per i giovani le sue carte

vedi letture

Dopo l'addio di Alfio Pelliccioni, ufficializzato nella serata di ieri, il Cesena guarda avanti ed è al lavoro per scegliere il direttore sportivo a cui affidare la costruzione della squadra nella prossima stagione. Oltre a Moreno Zebi in corsa per la poltrona di direttore sportivo c'è anche Andrea Grammatica, reduce dall'esperienza alla SPAL e con una solida esperienza alle spalle.

Per due anni è stato infatti responsabile dell'area tecnica dello Spezia vincendo un campionato di C2 e poi restando anche in C1, poi l'esperienza, sempre nello stesso ruolo avuto con gli Aquilotti, alla Virtus Entella – ben cinque stagioni di successi – dove ha messo in luce le sue qualità di talent scout permettendo al club ligure di lanciare diversi giovani che hanno poi generato plusvalenze importanti: basti pensare a Daniel Mota Carvalho, ora al Monza, o Cheick Keita, ora al Birmingham City, ma soprattutto al romanista Nicolò Zaniolo. Terminata l'avventura in Liguria ha spostato il progetto statunitense della Reggiana, dove ha rivestito il ruolo di direttore sportivo, costruendo una squadra che nonostante le difficoltà societarie arrivò fino alla semifinale play off nonostante nel girone ci fossero due rivali del calibro di Venezia e Parma (entrambe promosse in Serie B). Infine l'esperienza in Serie A con la SPAL in cui si è occupato non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra collaborando con l'area sportiva del club estense. Ora la possibile avventura al Cesena, di nuovo da direttore sportivo.