Cesena, c’è la fumata bianca per Modesto

© foto di Andrea Rosito

Il Cesena ha trovato l’accordo con Francesco Modesto, nell'ultima stagione al Rende, nella serata di ieri e si appresta ad annunciarlo ufficialmente come nuovo tecnico. Lo scrive il Corriere Romagna spiegando che con lui arriveranno il vice Perrelli, il preparatore atletico Gallelli e il match analyst Gigliotti che affiancheranno Antonioli.

Per quanto riguarda il mercato dei calciatori è in programma un incontro col Torino per il centravanti Millico, 24 reti con la Primavera granata, la seconda punta De Luca e il terzino Galli. Con l’Atalanta si lavora invece al ritorno di Carnesecchi fra i pali, per il terzino Zortea e il jolly Del Prato