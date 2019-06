Cesena, caccia ai rinforzi per la C: contatti con l'ex Siracusa Russini

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

ViaEmiliaNews.com rivela che il Cesena, alla ricerca di rinforzi, avrebbe individuato un nome che farebbe perfettamente al caso di mister Modesto. Si tratta di Simone Russini, ala ormai ex Siracusa: per il giocatore offensivo, il Cesena ha infatti allacciato i primi contatti. Da un punto di vista tattico, il giocatore sarebbe inquadrato alla perfezione nel 3-4-3 di Modesto e il Cesena gli permetterebbe di restare in Serie C con una squadra sì neopromossa ma ambiziosa.