Cesena, Capellini verso il rinnovo annuale

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il centrocampista Nicola Capellini risposerà il Cesena. Le parole dei giorni scorsi del calciatore classe '91 (“Un accordo per me si potrebbe trovare in due minuti d’orologio. Cesena è la mia casa, la mia squadra del cuore e i discorsi economici passano in secondo, anzi terzo, piano”) hanno infatti fatto breccia nella dirigenza bianconera che ora, come riferisce il Corriere Romagna, è pronta a proporre un annuale al centrocampista.