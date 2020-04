Cesena, Cappellini: "Non saremo in forma campionato. Ma saremo ben preparati al rientro"

Il centrocampista del Cesena Nicola Cappellini ha parlato nel corso del programma Il Salotto dei Burdel dello stato di forma suo e della squadra in questo momento di stop: “Il preparatore ci propone ogni settimana allenamenti intensi, forse non saremo in forma campionato, ma di certo se lavoreremo bene fra giardino e salotto per quanto torneremo in campo saremo ben preparati”.