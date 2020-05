Cesena, Caturano: "Venire qui un grande passo avanti ma non so se resterò"

Durante la diretta Facebook de “Il Salotto dei Burdèl”, Salvatore Caturano ha parlato della sua breve, fin qui, esperienza al Cesena: “Venire a Cesena è un passo avanti per un giocatore. In occasione del compleanno del club ho visto quanti calciatori sono passati da qui ed essere uno di loro rappresenta una responsabilità in più rispetto a quelle che si possono avere in altre piazze. Qui sono stato accolto bene dalla società, dai compagni e dalla piazza, è difficile però dire in questo momento se resterò o meno. Dobbiamo far passare questa fase, sederci attorno a un tavolo e trovare una soluzione”.