Cesena, chiesto Butic al Torino e Gatti all'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' un Cesena di alto profilo quello che pochi minuti fa ha ufficializzato Francesco Modesto come nuovo allenatore. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino il club romagnolo avrebbe già avviato i contatti con alcuni club di Serie A: in particolare Atalanta e Torino per chiudere Riccardo Gatti e Karlo Butic.