Cesena, Ciofi: "Spero di riavere il pubblico allo stadio, è risorsa a nostro favore"

Tra infortunio e lockdown, nella stagione ormai andata in archivio, Andrea Ciofi non ha potuto assaporare il campo, ma adesso è pronto a dire la sua di nuovo con la maglia del Cesena. Come riferisce il sito ufficiale, il calciatore ha parlato a Teleromagna, esprimendo le sue sensazioni dopo i primi giorni di preparazione: “E’ stata una settimana un po’ particolare, in cui è stato necessario anche riabituarsi alla gestualità tecnica, ma è andata bene. In questi mesi ad essere mancata, oltre al campo, è stata soprattutto la quotidianità dello spogliatoio”.

Il difensore romano, alla terza stagione in bianconero, è ormai del gruppo, specie dopo il ritiro di Giuseppe De Feudis: “L’ho sempre detto che qui sto benissimo e che Cesena per me è una specie di seconda casa: sono molto contento. Quanto a Beppe, non mi aspettavo di rivederlo dall’altra parte e devo farci ancora l’abitudine: lui è stato sempre un punto di riferimento per me e continuerà a esserlo con i suoi preziosi consigli”.

Nota poi al possibile ritorno del pubblico negli stadi: “Stiamo vivendo un momento particolare e dovremo forse adattarci a giocare davanti a meno spettatori e questo per noi è un peccato perché vorrebbe dire non poter sfruttare in pieno una risorsa a nostro favore. Un primo passo verso l’apertura degli impianti è stato fatto e spero che presto gli stadi possano tornare come una volta”.