Cesena, deserta l'asta per l'assegnazione dello storico simbolo del club

Come riferisce Tuttosport, è andata deserta la prima asta per l'assegnazione dello storico simbolo del Cesena, il cavalluccio marino, per il quale l'attuale club sospenderà l'utilizzo fino a nuovo ordine, visto che è terminato l’accordo annuale in comodato d’uso. La nuova proprietà, infatti, aveva già annunciato che non avrebbe preso parte all'asta, considerando esorbitante la cifra richiesta per l'assegnazione del logo (770mila euro a fronte dei 110mila stanziati dal comune di Cesena come da perizia di parte).

Adesso il futuro del cavalluccio è da scrivere, anche se la società vorrebbe rinnovare il prestito.