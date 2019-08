E' un Cesena ricco di talento e di talenti quello allenato da Francesco Modesto. La guida tecnica dei romagnoli ha analizzato alcuni nomi che sono sotto i riflettori. A partire da Cortesi. "Deve lavorare ogni giorno e dimostrare che può giocare sempre. La società crede in lui, può fare vari ruoli ma se, alla prima bella prestazione, diciamo che è un fenomeno, sbagliamo tutti quanti”.

Su Butic: “Karlo ha una voglia matta, dopo tanti mesi in cui ha giocato poco. Vuole mettersi in mostra e, in questo, dimostra di essere un grande professionista oltre che un grande talento”.

Su Valencia: “E’ un altro giovane interessante: deve migliorare in tante cose ma ha qualità per giocare ad alti livelli. E sul gol preso non ha sbagliato lui, ma è stato un errore di squadra perché, quando stai vincendo e hai un calcio d’angolo a favore a sette minuti dalla fine, non lo batti verso l’area ma cerchi di conservare il possesso. Invece abbiamo perso palla e Valencia è stato costretto a commettere fallo”.