Cesena, Fedeli ammette: "Sto valutando, devo controllare i conti della società"

vedi letture

Fresco di addio alla Sambenedettese Franco Fedeli ha parlato sulle colonne del Resto del Carlino delle voci che lo vorrebbero interessato al Cesena: “Sto valutando, qualcosa di vero c’è. Ma niente di concreto ancora, serve controllare i conti, le situazioni. Vediamo un attimino. Sono da solo o con altri imprenditori? Non lo so, non so dirglielo".