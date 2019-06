Cesena, Fortunato: "Addio una ferita. Ho sperato fino all'ultimo di restare"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Anche Jacopo Fortunato, centrocampista classe ‘90, non farà parte del Cesena che prenderà parte alla prossima Serie C. Un mancato rinnovo che lascia l’amaro in bocca al giocatore, che pure se l’aspettava, che ai microfoni di Tuttocesena.it ha spiegato quanto avrebbe voluto continuare l’avventura in bianconero: “Me l’aspettavo, anche se non nego che, fino all’ultimo secondo, ho sperato in un miracolo. In un ribaltone improvviso, ma non c’è stato. Ho ancora il dente avvelenato per questa separazione, la ferita è aperta e ci vorrà qualche giorno per metabolizzare il tutto perché Cesena mi era entrata dentro. - continua Fortunato - In questa stagione, ho segnato 14 gol. Ho disputato un buon campionato. Però dal club bianconero non ho ricevuto nemmeno uno straccio di proposta. Evidentemente i numeri, nel calcio, non contano più. Questo vale per me come per altri visto che sono stati lasciati liberi tanti giocatori che la C l’avrebbero potuta fare benissimo. Pensate solo ad Alessandro e a Ricciardo. Personalmente lo zoccolo duro di questo gruppo l’avrei confermato anche in C”.