Cesena, Franco: "Tifo Roma, De Rossi mi ha fatto impazzire. Modesto bravo tecnico"

“Se fosse possibile, mi piacerebbe rigiocare due partite, quelle di ritorno con Carpi e Vis Pesaro: entrambe le perdemmo in modo incredibile pur creando tante occasioni e concedendo quasi nulla all’avversario”. Durante una diretta Facebook Domenico Franco, centrocampista del Cesena, ha citato due gare simbolo dei rimpianti che hanno caratterizzato la stagione bianconera. “Se ripenso al passato, mi viene in mente un playoff di due anni fa contro la Casertana, quando giocavo nel Rende: dovevamo vincere per forza per andare avanti e così stavamo facendo fino a dieci minuti dalla fine, prima di subire il pareggio su un rigore dubbio e un gol in contropiede”. Il centrocampista ha ricordato alcuni tecnici che lo hanno maggiormente valorizzato: “Ho avuto tanti mister bravi, come Grassadonia, Trocini e lo stesso Modesto con cui ho vissuto una della stagioni migliori: a Cesena non ha avuto fortuna ma farà strada”. Franco ha risposto così alla domanda di un tifoso che chiedeva quale a chi si fosse ispirato nella sua carriera: “Sono un tifoso della Roma e Daniele De Rossi è il calciatore che mi ha fatto impazzire”.