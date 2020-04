Cesena, il ds Pellicioni: "Contrario al sorteggio, playoff per la quarta promozione"

Alfio Pelliccioni, direttore sportivo del Cesena, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare delle ipotesi sul piatto in caso di sospensione del campionato: "Le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina sarebbero sicuramente meritate. Più problematico invece sarebbe decidere la quarta. Personalmente sono contrario al sorteggio. Se si gioca la Serie A si potrebbe disputare un mini-playoff tra le seconde classificate. Nel nostro girone però c'è il Carpi che ha un punto in meno della Reggiana ma anche una partita in meno e allora si potrebbe decidere di allargarlo anche alle terze".