© foto di Dario Raimondi

Il Cesena si prepara ad annunciare un doppio colpo in entrata: si tratta dell'arrivo del difensore Fabrizio Brignani e del centrocampista Juan Manuel Valencia dal Bologna. Come riporta Viaemilianews.com Tra club, giocatori e rispettivi entourage l' accordo è totale, ma mancano da definire giusto le ultime modalità del prestito col ds romagnolo Pelliccioni che sta stringendo per poter ufficializzare i due giocatori che già ieri erano presenti al Manuzzi per il raduno della squadra.