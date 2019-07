Cesena, in prova c’è l'ala olandese Dekker. Cresciuto nell'Ajax

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena continua a cercare rinforzi per il proprio attacco e in questi giorni sta studiando l’esterno Vince Gino Dekker, classe ‘97. L’ex di Ajax e Go Ahead Eagles sosterrà un periodo di prova coi romagnoli cercando di mettersi in luce e convincere Modesto e la società a tesserarlo per la prossima stagione.