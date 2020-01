© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A margine della conferenza stampa di presentazione di Salvatore Caturano, il ds del Cesena Daniele Martini ha fatto il punto sul momento della formazione romagnola: Siamo arrabbiati - ha detto - come lo sono il mister e i calciatori. Non siamo contenti di una situazione che ci porta ad essere criticati dal pubblico ma ribadisco che non c’è nessun ultimatum al tecnico. Anzi, il pensiero è di proseguire con questo allenatore anche dopo questa stagione. Quando abbiamo fatto una certa scelta tecnica sapevamo di correre rischi e che potessero arrivare momenti di difficoltà ma sarebbe stupido buttare all’aria tutto quello che è stato fatto, compresa la costruzione di un gruppo che per due terzi è composto da calciatori di proprietà. Siamo attenti a tutto quello che succede, giudichiamo il lavoro che viene fatto durante la settimana e quello che viene proposto in partita: ebbene, non c’è alcuno screzio, il gruppo è unito e la squadra rema dalla stessa parte. I risultati contano ma non sono le sconfitte con la Virtus Verona o il Carpi a farci mettere tutto in discussione”.