© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Cesena Francesco Modesto sente attorno a sé la pressione per un inizio non brillantissimo e un momento di flessione con appena un punto conquistato nelle ultime tre gare. Così in conferenza stampa ha dovuto affrontare anche il tema esonero: “Io mi sento sempre in discussione, fare questo mestiere non significa stare due ore sul campo ma pensare al calcio tredici o quattrodici ore al giorno, e con le critiche ci devo convivere. - spiega Modesto come riporta Viaemilianews.com - Il mio unico pensiero è riportare la fiducia attorno alla squadra e solo noi possiamo invertire il pensiero della gente".