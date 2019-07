Cesena, Modesto si presenta: "Piazza importante, tripla responsabilità"

Presentazione in casa Cesena del nuovo tecnico Francesco Modesto. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club romagnolo: “Essere qui non è un’opportunità importante, è qualcosa di più. Vengo da un buon lavoro fatto a Rende ma questa è una grande piazza dove la responsabilità si triplica e non devi sbagliare quasi niente. Non lo vedo come un rischio perché arrivare in una realtà come questa è una tappa che prima o poi deve essere fatta, per chi vuole allenare. Per questo ho detto no ad altre richieste”.

Il modulo? “Il 3-4-3 o il 3-4-1-2 in base alle caratteristiche dei giocatori a disposizione e dell’avversario. Ho avuto la fortuna di lavorare con allenatori come Mazzarri, Gasperini e Juric e da loro ho preso l’impostazione a tre della difesa. Per il resto voglio una squadra in cui tutti si sentano coinvolti nella ricerca del gol”.

Gli obiettivi? “La società mi ha chiesto il mantenimento della categoria e la valorizzazione dei giovani, ma sono a cui piace vincere”.