© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cesena guarda in casa Sassuolo per rinforzare la rosa nella prossima stagione, specialmente per quanto riguarda la retroguardia. Come rivela viaemilianews.com il club romagnolo avrebbe messo nel mirino il portiere Giacomo Satalino, classe ‘99, e il terzino mancino Raffaele Celia, classe ‘99.

Il primo rappresenta un’alternativa a Marco Carnesecchi, classe 2000, dell’Atalanta che negli ultimi giorni è finito nel mirino di alcuni club di Serie B, il secondo invece potrebbe continuare il suo percorso di crescita in Serie C dopo aver chiuso l’ultima stagione con la maglia del Cuneo.