Cesena, Padovani: "C'è una manifestazione d'interesse per il club. Con progetto triennale"

L’amministratore delegato del Cesena Gianluca Padovani dalle colonne del Corriere Romagna ha svelato che nei giorni scorsi è arrivata una manifestazione d’interesse per il club: “Avremmo dovuto discutere esclusivamente dell’area tecnica, in vista della prossima stagione, ma all’ora di pranzo ho ricevuto una Pec ufficiale contenente una manifestazione di interesse per il club, e questo è diventato l’argomento principale del consiglio. La manifestazione di interesse è arrivata unitamente a un progetto di sviluppo triennale che prevede vari step di investimento e che chiede la continuità e il coinvolgimento dell’attuale base sociale. - continua Padovani al quotidiano - Inoltre, nei punti del progetto che ci è stato presentato, sono indicati alcuni aspetti che elogiano il nostro lavoro: si tratta dello stadio, delle strutture e del nostro settore giovanile. I consiglieri hanno dato mandato al sottoscritto di avviare un avvicinamento a questo professionista e di approfondire. Mi auguro, nei prossimi due o tre giorni, di avere i primi elementi per fissare gli incontri".