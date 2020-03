Cesena, Padovani: "Il nostro futuro è nel settore giovanile. In alto in tre anni"

Gianluca Padovani ad del Cesena, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per parlare del nuovo corso del club romagnolo dopo il fallimento e la rinascita in Serie D lo scorso anno: "La difficoltà più grande è il tempo. Noi abbiamo bisogno di un po’ di tempo per mettere in piedi un progetto che non faccia debiti ma sia sostenibile. Ecco perché per esempio abbiamo posto come una delle architravi del nostro futuro il settore giovanile che storicamente ha sempre sfornato campioni. Senza andare troppo indietro nel tempo parliamo di Giaccherini e Sensi. Noi in questi 18 mesi abbiamo dovuto rifondare il settore giovanile. Ricostruito le sette formazioni selezionate, fondato una Accademia Calcio a cui partecipano 600 bambini, affiliato 22 club sportivi del territorio, un ulteriore bacino da cui attingere. E infine abbiamo aggregato una squadra di calcio femminile che milita in serie B e che conta oltre 180 ragazze. [...] Quest'anno, non avendo esperienza nel mondo del calcio, ci eravamo prefissati la salvezza e la posizione di classifica rispecchia il nostro intendimento iniziale, anche se nel giro di tre anni vogliamo andare a calcare campi più importanti per essere in sintonia con la storia della società. Volendo però proporre un calcio sostenibile, vogliamo applicare la politica dei piccoli passi per evitare di commettere imprudenze che potremmo pagare a caro prezzo".