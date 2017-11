Cesena, Panico torna a lavorare col gruppo

Fonte: cesenacalcio.it

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

E’ proseguita con una seduta pomeridiana sul sintetico principale del Centro Sportivo di Villa Silvia, la preparazione al match casalingo di domenica contro la Salernitana.

Come di consuetudine l’allenamento centrale della settimana è stato dedicato interamente ad un’ampia partita a tutto campo. Mister Castori infatti, dopo la parte riservata alla messa in azione, ha suddiviso i suoi uomini in due squadre che si sono sfidate in un test in famiglia di tre tempi terminato 1-0 in favore della squadra verde grazie alla rete siglata da Gliozzi.

L’attaccante bianconero Giuseppe Panico, smaltita la faringo-tonsillite che lo ha colpito nei giorni scorsi, questo pomeriggio è tornato a lavorare insieme ai compagni mentre il solo Donkor ha effettuato un allenamento personalizzato sul campo.

Assente l’azzurrino Dalmonte impegnato alle ore 18:00 nella sfida dell’Under 20 contro la Germania e aggregati i Primavera Urso, Salcuni, Babbi e Ndyae.