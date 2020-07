Cesena, Patrignani: "Per l'addio al calcio di De Feudis organizzeremo un'amichevole"

Come ormai è noto, Giuseppe De Feudis, conquistata la salvezza con il Cesena, ha lasciato il calcio giocato, a margine di una stagione sicuramente molto particolare che non gli ha neppure consentito di salutare il pubblico. Ma anche di questo, ha parlato oggi il presidente bianconero Corrado Augusto Patrignani: “Questa è una giornata storica per il Cesena e non si può chiamarla diversamente quando a chiudere la sua carriera è il terzo calciatore che nella storia di questa società ha indossato più volte questa maglia: lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per noi e per le tante emozioni che ci ha regalato. Lasciate che possa parlare per una volta, prima ancora che da presidente, da tifoso: e da tifoso non posso nascondere la tristezza per non vederlo più in mezzo al campo, ma allo stesso tempo c’è la soddisfazione di poter continuare ad avere con noi Beppe, a darci il suo contributo di carisma, esperienza e professionalità. Ci dispiace che non abbia potuto salutare il pubblico e per questo abbiamo deciso di organizzare un’amichevole in suo onore che faremo allo stadio alla prima occasione in cui sarà possibile accedere”.