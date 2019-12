Cesena, Patrignani: "Spero di poter raggiungere i playoff"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Corrado Augusto Patrignani, presidente del Cesena, è intervenuto dalle colonne de Il Resto del Carlino, parlando dei progetti bianconeri: "Adesso dobbiamo consolidare la serie C e vedere di costruire un'ossatura per poi pensare a sognare diversamente. Anche se non sarà scontato". I bianconeri sono comunque in ripresa: "La squadra è in crescita, siamo fiduciosi. I giocatori sono stati scelti, abbiamo cercato di costruire una rosa giovane ma con dei talenti, per poter fare sempre qualcosa di meglio". Ed è arrivato anche Giuseppe Zampano: "Non stiamo lasciando nulla al caso, tutto è costruito con ragionamenti precisi e guardando al bilancio. L'abbiamo sempre detto: il nostro calcio deve essere sostenibile". Per Patrignani anche un augurio per il 2020: "Di provare a fare qualcosa di meglio rispetto all'andata, così magari da poter raggiungere i playoff".