Cesena, Patrignani: "Vincere non è mai facile, vogliamo rimanere in C"

Fonte: TuttoC.comc

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il numero uno del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha fatto un bilancio della stagione appena terminata. Ecco le sue parole riportate da Cesena Today: "Sentivamo la responsabilità di garantire il futuro alla società e alla squadra, dopo quel che era accaduto l'estate scorsa. Le attese e l'affetto del pubblico ci imponevano la vittoria del campionato di serie D. Ma vincere non è mai facile, il mercato invernale ci ha consentito un cambio di passo. Abbiamo vinto e i bilanci societari sono in pareggio, questo ci tranquillizza. Adesso siamo iscritti alla serie C, un campionato professionistico che prevede un inevitabile aumento dei costi, dovuto soprattutto alle retribuzioni dei calciatori. Dobbiamo essere prudenti, fare un passo alla volta. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria ma andremo ogni volta in campo per vincere".