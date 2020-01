© foto di Dario Raimondi

Il direttore sportivo del Cesena Alfio Pelliccioni intervistato da San Marino RTV ha annunciato l'arrivo di William Viali sulla panchina al posto dell'esonerato Modesto: "Avevamo sul taccuino una serie di nomi. E in questa serie di nomi la società ha preferito scegliere una persona che non si aspettava nessuno ed è ricaduta su William Viali. Lo consideriamo un allenatore che ha fatto già una buona esperienza, la categoria la conosce bene. Vorrei comunque ringraziare mister Modesto, la squadra ha sempre giocato ma i risultati non gli hanno dato ragione, per questo abbiamo scelto di cambiare. - conclude Pelliccioni come riporta Tuttoc.com - Bisoli? C'è stata anche questa ipotesi ma era molto remota perché per via del contratto in essere non era fattibile. Viali ha firmato fino a giugno".