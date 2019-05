Cesena, per il centrocampo è in arrivo lo svincolato Cortesi

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il primo colpo del Cesena neopromosso in Serie C dovrebbe essere Matteo Cortesi, centrocampista classe '98, del Forlì. Il calciatore, cresciuto nel Romagna Centro, in questa stagione ha collezionato 31 presenze segnando cinque reti attirando così l'interesse dei bianconeri pronti a metterlo sotto contratto approfittando della scadenza del suo contratto coi biancorossi. Un colpo a costo zero per iniziare la costruzione della squadra per un campionato importante in Serie C in attesa della scelta del tecnico che guiderà il club nella prossima stagione. Lo rivela il Corriere Romagna.