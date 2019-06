Cesena, per il centrocampo spunta l'idea Salifu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro del centrocampista Amidu Salifu, di proprietà della Fiorentina, potrebbe essere ancora in Serie C. Dopo la stagione vissuta con la maglia dell’Arezzo infatti il ghanese classe ‘92 sarebbe finito nel mirino del neopromosso Cesena. Il direttore sportivo romagnoli Alfio Pelliccioni, come riferisce Viaemilianews.com, apprezza molto il calciatore avendolo anche avuto alle sue dipendenze ai tempi di Mantova.