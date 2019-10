Cesena, per Modesto decisivo il derby con il Ravenna

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Nonostante le rassicurazioni del direttore sportivo Pelliccioni la panchina di Francesco Modesto a Cesena sembra scricchiolare dopo un avvio non positivo e la sconfitta casalinga contro il Sudtirol di ieri. Secondo Tuttoc.com per il tecnico sarà decisivo il derby contro il Ravenna in programma domenica.