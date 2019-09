Cesena, proposto il difensore Bastrini. Ma dietro il club è al completo

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Secondo quanto riportato dall'edizione cesenate del Resto del Carlino al Cesena sarebbe stato proposto nei giorni scorsi il difensore Alessandro Bastrini, classe '87, attualmente svincolato. Un profilo già cercato dal club romagnolo lo scorso dicembre quando però il calciatore scelse di non scendere in Serie D. Anche questa volta l'affare non si farà, ma questa volta perché è il Cesena a non voler affondare visto che la difesa è già al completo con due uomini per ruolo.