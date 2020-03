Cesena, Ricci: "Ogni giorno che passa si fatica a scindere il calcio dalla vita reale"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è il difensore del Cesena Luca Ricci a fare il punto della situazione sul momento dei bianconeri: "Una cosa del genere va oltre questa generazione, mi pare che per le epidemie importanti bisogna tornare indietro nel tempo. Crescono apprensione e preoccupazioni ogni giorno che passa si fatica a scindere il calcio dalla vita reale. Tutti abbiamo situazioni familiari, con anziani in casa o altre problematiche. Fin qui ci siamo allenati come sempre, però non si può far finta di nulla. Lo stop è più che giusto. Giocare a porte chiuse è surreale, prima pensavo che potevamo aiutare la gente a divagarsi ma di fronte a tutto questo è giusto fermarsi. Non sarà facile ripartire dopo la lunga sosta, ma al via saremo pronti".